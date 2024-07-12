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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

В Ростовской области резко похолодает до +12 градусов

В Ростовской области резко похолодает до +12 градусов

12 июля 2024, 17:06
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области резко похолодает до +12 градусов
В Ростовской области ожидается сильное понижение температуры в ночное время. В некоторых районах донского региона столбики термометров опустятся до +13 градусов, сообщает «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии».

На севере Ростовской области значительно похолодает. Так, в субботу, 13 июля днем температура воздуха составит +37 градусов, в ночное время показатели опустятся до +12 градусов.

В воскресенье, 14 июля, во второй половине дня и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду. Средняя температура воздуха +37 градусов. Ночью столбики термометров упадут до +15 градусов.

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В понедельник, 15 июля, сохранятся похожие погодные условия. Сохраняется высокая вероятность дождей в сочетании с грозами. Ветер северный порывистый до 14 метров в секунду. Местами воздух прогреется до +39 градусов, но ночью вновь похолодает до +13 градусов Цельсия.

Ранее стало известно, что в донском регионе из-за жары температура почвы достигла небезопасных значений. Прогрев земли может привести к проблемам с объемами урожая.

#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Прогноз погоды#Погода#Жара#Температура#Градусы#Температура воздуха#Похолодание#Резкое похолодание#Лето 2024
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