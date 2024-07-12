В Ростовской области резко похолодает до +12 градусов

В воскресенье, 14 июля, во второй половине дня и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду. Средняя температура воздуха +37 градусов. Ночью столбики термометров упадут до +15 градусов.