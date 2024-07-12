В Ростовской области резко похолодает до +12 градусов

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
На севере Ростовской области значительно похолодает. Так, в субботу, 13 июля днем температура воздуха составит +37 градусов, в ночное время показатели опустятся до +12 градусов.
В воскресенье, 14 июля, во второй половине дня и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду. Средняя температура воздуха +37 градусов. Ночью столбики термометров упадут до +15 градусов.
В понедельник, 15 июля, сохранятся похожие погодные условия. Сохраняется высокая вероятность дождей в сочетании с грозами. Ветер северный порывистый до 14 метров в секунду. Местами воздух прогреется до +39 градусов, но ночью вновь похолодает до +13 градусов Цельсия.
Ранее стало известно, что в донском регионе из-за жары температура почвы достигла небезопасных значений. Прогрев земли может привести к проблемам с объемами урожая.