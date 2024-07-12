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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

В Ростовской области температура почвы достигла опасных значений из-за жары

В Ростовской области температура почвы достигла опасных значений из-за жары

12 июля 2024, 13:54
Фото: 1MI
В Ростовской области температура почвы достигла опасных значений из-за жары
В Ростовской области из-за жары начала нагреваться почва. Поля Красносулинского района разогрелись до +49 градусов, что может привести к гибели урожая, сообщает «Молот», ссылаясь на руководителя агрофирмы Дмитрия Ольшенко.

В донском регионе уже долгое время держится аномально жаркая погода. Зной привел к прогреванию почвы. Ольшенко рассказал, что температура земли на полях Красносулинского района превышает +45 градусов.

На данный момент средняя температура почв варьируется от +45 до +49 градусов. В связи с этим руководитель агрофирмы прогнозирует очередные проблемы с урожаем.

Отметим, что оптимальная температура земли ровняется +25 градусам Цельсия.

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Ранее моль уничтожила урожай томатов в Ростовской области. Насекомые погубили большое количество посевов.

До этого метеорологи рассказали о резком изменении погоды в южной столице на выходных.

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