В Ростовской области температура почвы достигла опасных значений из-за жары

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
В донском регионе уже долгое время держится аномально жаркая погода. Зной привел к прогреванию почвы. Ольшенко рассказал, что температура земли на полях Красносулинского района превышает +45 градусов.
На данный момент средняя температура почв варьируется от +45 до +49 градусов. В связи с этим руководитель агрофирмы прогнозирует очередные проблемы с урожаем.
Отметим, что оптимальная температура земли ровняется +25 градусам Цельсия.
Ранее моль уничтожила урожай томатов в Ростовской области. Насекомые погубили большое количество посевов.
До этого метеорологи рассказали о резком изменении погоды в южной столице на выходных.