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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

В Ростовской области взлетели цены на картошку и пыль из-за смерча

В Ростовской области взлетели цены на картошку и пыль из-за смерча

12 июля 2024, 16:11
Фото: Изображение Шедеврум
В Ростовской области взлетели цены на картошку и пыль из-за смерча
В Ростовской области взлетела стоимость картофеля, тем временем глава регионального УФСИН ушел в отставку после захвата заложников в СИЗО, а жители Дона увидели смерч.

Отставка главы УФСИН

В Ростове-на-Дону закончилась служебная проверка, связанная с захватом заложников в СИЗО-1. По ее результатам стало известно об отставке главы УФСИН по Ростовской области и его первого заместителя.

Помимо этого были уволены четыре других сотрудника, а еще 16 человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Все материалы переданы в Следком и Генпрокуратуру.

Теперь на сайте ведомства руководителем числится Дмитрий Безруких.

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Цены на картошку

В Ростовской области значительно выросли затраты на выращивание картофеля, в том числе из-за цен на удобрения. В связи с этим фермеры вынуждены поднять отпускные цены на свой товар.

Если в 2023 году упаковка аммофоса стоила 28 рублей, то весной 2024 года его можно купить в среднем за 57 рублей. В будущем стоимость будет только увеличиваться. Кроме того, почти на 30% подорожала солярка.

Глава КФХ Николай Юзефов, подчеркнул, что не нужно говорить, что картошка подорожала просто так. На деле, выросла ее себестоимость.

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Смерч на Дону

12 июля в поле Сальского района Ростовской области появился смерч. Автомобилисты заметили воронку, которая взмыла к небу. Информации о каких-либо повреждениях от природного явления нет.

Отметим, что в донском регионе периодически появляются песчаные бури. Недавно одну из них заметили между Ростовской и Воронежской областью. Тогда водители жаловались на плохую видимость.

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