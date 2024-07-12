В Ростовской области взлетели цены на картошку и пыль из-за смерча

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
В Ростове-на-Дону закончилась служебная проверка, связанная с захватом заложников в СИЗО-1. По ее результатам стало известно об отставке главы УФСИН по Ростовской области и его первого заместителя.
Помимо этого были уволены четыре других сотрудника, а еще 16 человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Все материалы переданы в Следком и Генпрокуратуру.
Теперь на сайте ведомства руководителем числится Дмитрий Безруких.
В Ростовской области значительно выросли затраты на выращивание картофеля, в том числе из-за цен на удобрения. В связи с этим фермеры вынуждены поднять отпускные цены на свой товар.
Если в 2023 году упаковка аммофоса стоила 28 рублей, то весной 2024 года его можно купить в среднем за 57 рублей. В будущем стоимость будет только увеличиваться. Кроме того, почти на 30% подорожала солярка.
Глава КФХ Николай Юзефов, подчеркнул, что не нужно говорить, что картошка подорожала просто так. На деле, выросла ее себестоимость.
12 июля в поле Сальского района Ростовской области появился смерч. Автомобилисты заметили воронку, которая взмыла к небу. Информации о каких-либо повреждениях от природного явления нет.
Отметим, что в донском регионе периодически появляются песчаные бури. Недавно одну из них заметили между Ростовской и Воронежской областью. Тогда водители жаловались на плохую видимость.