Власти Краснодара обвинили Ростовскую область в отключениях электроэнергии

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
На этой неделе перебои со светом коснулись не только Ростовской области, но и соседней Кубани. Заммэра Краснодара, отвечающий за вопросы ЖКХ, Максим Онищенко заявил, что проблемы с подачей электроэнергии связаны с всплесками нагрузки и ограничениями в магистральных сетях. Речь в том числе идет о межрегиональных линиях, проходящих через Ростов.
«На проходящей линии через энергосистему города Ростова 9 июля происходило автоматическое ограничение нагрузки, что отражалось на энергосистеме города Краснодара», — написал Онищенко в своем Telegram-канале.