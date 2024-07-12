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Причиной перебоев с электричеством в Краснодаре могли стать ограничения в Ростовской области

Власти Краснодара обвинили Ростовскую область в отключениях электроэнергии

12 июля 2024, 10:47
Фото: 1MI
Причиной перебоев с электричеством в Краснодаре могли стать ограничения в Ростовской области
Причиной перебоев с электричеством в Краснодаре могли стать ограничения в Ростовской области, ситуацию с отключением света прокомментировал заммэра Краснодара Максим Онищенко.

На этой неделе перебои со светом коснулись не только Ростовской области, но и соседней Кубани. Заммэра Краснодара, отвечающий за вопросы ЖКХ, Максим Онищенко заявил, что проблемы с подачей электроэнергии связаны с всплесками нагрузки и ограничениями в магистральных сетях. Речь в том числе идет о межрегиональных линиях, проходящих через Ростов.

«На проходящей линии через энергосистему города Ростова 9 июля происходило автоматическое ограничение нагрузки, что отражалось на энергосистеме города Краснодара», — написал Онищенко в своем Telegram-канале.

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Ранее прокуратура призвала жителей Ростовской области жаловаться на отключение света.

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