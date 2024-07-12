Власти Краснодара обвинили Ростовскую область в отключениях электроэнергии

На этой неделе перебои со светом коснулись не только Ростовской области, но и соседней Кубани. Заммэра Краснодара, отвечающий за вопросы ЖКХ, Максим Онищенко заявил, что проблемы с подачей электроэнергии связаны с всплесками нагрузки и ограничениями в магистральных сетях. Речь в том числе идет о межрегиональных линиях, проходящих через Ростов.