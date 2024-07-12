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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

На предстоящих выходных жара в Ростовской области незначительно снизится

Жара в Ростовской области спадет до +36 градусов с 13 июля

12 июля 2024, 09:16
Фото: 1MI
На предстоящих выходных жара в Ростовской области незначительно снизится
На предстоящих выходных жара в Ростовской области незначительно снизится, сообщили синоптики.

В субботу и воскресенье температура воздуха в регионе спадет до +35 — +36 градусов днем. Вечером будет прохладно, в районе +23 градусов. Дождей при этом не ожидается. Небо будет ясным. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.

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Но условная прохлада продержится в регионе не долго. Уже с 15 июля в область снова вернется 40-градусная жара. Высокие температурные значения не покинут регион ориентировочно до конца июля. Дождей до конца месяца также ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону обновился температурный рекорд 1938 года.

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