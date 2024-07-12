Жителей Ростовской области предупредили о сбоях в работе YouTube

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Это оборудование используется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Google, в основном для видеохостинга YouTube.
Модернизировать его невозможно, несмотря на рост обрабатываемого трафика, что приводит к серьезной перегрузке текущих ресурсов, включая пиринговые стыки. Это может повлиять на скорость загрузки и качество видео на YouTube для абонентов всех российских операторов.
Напомним, что компания лишилась доступа в России к технологии CDN, необходимой для распределения контента по серверам, расположенным в различных частях мира с целью улучшения скорости загрузки.
По этой причине было принято решение сократить количество активных точек на 35%. Оставшиеся 65% начали изнашиваться, и их не удается восстановить.
Читайте также о том, как YouTube без объяснения причин заблокировал один из донских телеканалов.