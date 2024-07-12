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Published Сегодня, 09:00

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Updated Сегодня, 09:02

Жителей Ростовской области предупредили о сбоях в работе YouTube

Жителей Ростовской области предупредили о сбоях в работе YouTube

12 июля 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
Жителей Ростовской области предупредили о сбоях в работе YouTube
Технические проблемы начались с оборудованием компании Google, пишет «Ростелеком».

Это оборудование используется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Google, в основном для видеохостинга YouTube.

Модернизировать его невозможно, несмотря на рост обрабатываемого трафика, что приводит к серьезной перегрузке текущих ресурсов, включая пиринговые стыки. Это может повлиять на скорость загрузки и качество видео на YouTube для абонентов всех российских операторов.

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Напомним, что компания лишилась доступа в России к технологии CDN, необходимой для распределения контента по серверам, расположенным в различных частях мира с целью улучшения скорости загрузки.

По этой причине было принято решение сократить количество активных точек на 35%. Оставшиеся 65% начали изнашиваться, и их не удается восстановить.

Читайте также о том, как YouTube без объяснения причин заблокировал один из донских телеканалов.

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#Илья Протвинов#Общество#Youtube#Google#Ростелеком#Технические проблемы
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