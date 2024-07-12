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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Жители Ростовской области увидели смерч

Жители Ростовской области увидели смерч

12 июля 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростовской области увидели смерч
В Ростовской области в пятницу, 12 июля, появился смерч, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, пылевой смерч образовался в Сальском районе. Водители заметили воронку, которая поднималась в небо и перемещалась по полю.

Были ли какие-нибудь повреждений из-за смерча, не раскрывается.

Фото: Канал Vkurserostov в Telegram.

Добавим, что в регионе периодически появляются песчаные бури. Не так давно одну из них заметили на границе Ростовской и Воронежской области. Тогда водители жаловались на очень слабую видимость.

До этого на окраине Ростова-на-Дону жители увидели смерч. Природное явление появилось на автостоянке.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Смерч#Сальский район
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