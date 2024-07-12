Жители Ростовской области увидели смерч

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
По их словам, пылевой смерч образовался в Сальском районе. Водители заметили воронку, которая поднималась в небо и перемещалась по полю.
Были ли какие-нибудь повреждений из-за смерча, не раскрывается.
Добавим, что в регионе периодически появляются песчаные бури. Не так давно одну из них заметили на границе Ростовской и Воронежской области. Тогда водители жаловались на очень слабую видимость.
До этого на окраине Ростова-на-Дону жители увидели смерч. Природное явление появилось на автостоянке.
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