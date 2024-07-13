Александр Ищенко: ДГТУ давно вышел за рамки опорного вуза области

Парламентарий подчеркнул, что ДГТУ давно вышел за рамки опорного университета области. Сегодня он имеет обширную сеть филиалов, 37 стран-партнеров, более трех тысяч иностранных студентов и 17 международных проектов, которые выводят учебное заведение на уровень ведущих вузов мира.