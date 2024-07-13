Александр Ищенко: ДГТУ давно вышел за рамки опорного вуза области

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
К вручению дипломов бакалаврам, специалистам и магистрам присоединились представители донского парламента. Выпускников опорного вуза лично поздравил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Парламентарий подчеркнул, что ДГТУ давно вышел за рамки опорного университета области. Сегодня он имеет обширную сеть филиалов, 37 стран-партнеров, более трех тысяч иностранных студентов и 17 международных проектов, которые выводят учебное заведение на уровень ведущих вузов мира.
— Сегодня вы получите дипломы о высшем образовании, но это не просто документ об окончании ДГТУ. По-сути, это возможность использовать в будущем весь тот объем знаний и умений, который вы получили в этих стенах. Использовать для своего профессионального роста, для научных, творческих, профессиональных и технических достижений, –— обратился к присутствующим Александр Ищенко.
Спикер донского парламента отметил, что ДГТУ сегодня представляет собой особый сплав, где энергия, инновации, новые технологии, продвинутые подходы в обучении и образовании, а также, высочайший уровень педагогического коллектива, слились воедино.
— Все это вместе позволяет выпускать таких специалистов, которых ждут предприятия самых разных отраслей по всей стране, — заявил Александр Ищенко.Напомнил парламентарий и о заслугах ректора ДГТУ Бесариона Месхи, который возглавляет опытную команду управленцев вуза, под руководством которых университет постоянно растет и развивается.
— Будучи помимо всего прочего депутатом Донского парламента, Бесарион Чохоевич вносит заметный вклад в поддержку донской молодежи. И можно смело сказать, что ДГТУ сегодня является вузом, который реализует традиции патриотического воспитания, — сказал Александр Ищенко.
По словам самого ректора ДГТУ, выпуск 2024 года является знаковым для университета, так как в следующем году вуз отметит свое 95-летие.
— Мы подходим к юбилею с хорошими результатами. В этом году только в головном вузе мы выпустили более 6 тысяч молодых ребят, многие из которых уже заявили о своем желании либо продолжить обучение, либо остаться работать в ДГТУ. Но самое главное, что наши специалисты востребованы на рынке труда. Например, сегодня я вручал дипломы магистрантам по программе Передовой инженерной школы. Из 37 выпускников уже 30 работают на заводе «Ростсельмаш», — пояснил Бесарион Месхи.
Помимо председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко и ректора ДГТУ, дипломы лучшим выпускникам также вручали председатель комитета Донского парламента по социальной политике Елена Елисеева, председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Ирина Жукова, депутаты Татьяна Михеева и Лидия Новосельцева.