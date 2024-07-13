Беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области в ночь на 13 июля

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Происшествие случилось около 04.00 мск. Голубев отметил, что на текущий момент нет погибших и раненных.
По словам губернатора, пожару присвоен третий ранг. Это означает, что обстановка сложная и нужны дополнительные силы для его тушения.
Всего в тушении пожара задействовано почти 50 человек и 14 единиц техники. Пока это все, что известно о случившемся.
Ранее стало известно, что в регионе еще не отремонтировали трансформатор, поврежденный в результате атаки беспилотником. Из-за этого сохраняются временные отключения электроэнергии.