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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

В Ростовской область загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

Беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области в ночь на 13 июля

13 июля 2024, 04:02
Фото: 1MI
В Ростовской область загорелась нефтебаза после атаки БПЛА
В результате атаки беспилотниками загорелась нефтебаза в Цимлянском районе в ночь на субботу, 13 июля, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на своей странице в Telegram.

Происшествие случилось около 04.00 мск. Голубев отметил, что на текущий момент нет погибших и раненных.

По словам губернатора, пожару присвоен третий ранг. Это означает, что обстановка сложная и нужны дополнительные силы для его тушения.

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Всего в тушении пожара задействовано почти 50 человек и 14 единиц техники. Пока это все, что известно о случившемся.

Ранее стало известно, что в регионе еще не отремонтировали трансформатор, поврежденный в результате атаки беспилотником. Из-за этого сохраняются временные отключения электроэнергии.

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