Дочь бывшего мэра Ростова повторно могут признать банкротом

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд Ростова-на-Дону ввел в отношении Ольги Чернышевой процедуру реструктуризации долгов перед кредитором, применяемую в деле о банкротстве. Так, задолженность дочери экс-мэра составляет 17,6 миллиона рублей перед кредитором Ниной Ивановой.
Таким образом, это вторая процедура банкротства на счету Чернышевой. Отметим, что Иванова является правопреемником кредиторов Александра Шелудченко и Андрея Гладышева в 2018 году в третьей очереди реестра требований кредиторов ИП Чернышевой.
Напомним, что в 2012 году дочь экс-мэра признали виновной по делу о махинациях с землей. Она получила условный срок и должна была возместить пострадавшим контрагентам около 50 миллионов рублей. Другие долги списали по банкротству в 2019 году. Исключение составили требования Шелудченко и Гладышева.
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