Дочь бывшего мэра Ростова повторно могут признать банкротом

Напомним, что в 2012 году дочь экс-мэра признали виновной по делу о махинациях с землей. Она получила условный срок и должна была возместить пострадавшим контрагентам около 50 миллионов рублей. Другие долги списали по банкротству в 2019 году. Исключение составили требования Шелудченко и Гладышева.