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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Дочь экс-мэра Ростова во второй раз вступила в процедуру банкротства

Дочь бывшего мэра Ростова повторно могут признать банкротом

13 июля 2024, 04:25
Фото: 1MI
Дочь экс-мэра Ростова во второй раз вступила в процедуру банкротства
Пятнадцатый Арбитражный суд постановил начать реструктуризацию долгов Ольги Чернышевой, дочери бывшего мэра Ростова-на-Дону. Соответствующие документы размещены на сайте суда.

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд Ростова-на-Дону ввел в отношении Ольги Чернышевой процедуру реструктуризации долгов перед кредитором, применяемую в деле о банкротстве. Так, задолженность дочери экс-мэра составляет 17,6 миллиона рублей перед кредитором Ниной Ивановой.

Таким образом, это вторая процедура банкротства на счету Чернышевой. Отметим, что Иванова является правопреемником кредиторов Александра Шелудченко и Андрея Гладышева в 2018 году в третьей очереди реестра требований кредиторов ИП Чернышевой.

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Напомним, что в 2012 году дочь экс-мэра признали виновной по делу о махинациях с землей. Она получила условный срок и должна была возместить пострадавшим контрагентам около 50 миллионов рублей. Другие долги списали по банкротству в 2019 году. Исключение составили требования Шелудченко и Гладышева.

Ранее в донском регионе суд привлек к ответственности крупного производителя, который выпускал опасное для здоровья и даже жизни людей мясо кур.

До этого в Ростовской области осудили мужчину, который украл деньги с кредитной карты умершего знакомого. Сумма хищения превысила 100 тысяч рублей.

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