Дроны атаковали донскую нефтебазу, а в Ростове снесут скандальный дом на Нариманова

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Ранним утром 13 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что удар БПЛА спровоцировал пожар. Его площадь достигла 200 квадратных метров.
В тушении участвовали больше 40 пожарных, несколько единиц техники и пожарный поезд. Пожару присвоили третий ранг сложности. Спустя несколько часов возгорание полностью ликвидировали.
В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб от пожара только предстоит оценить.
Скандальную пятиэтажку на Нариманова, 72/3 в Ростове будут сносить уже на следующей неделе. На портале горадминистрации сообщается, что демонтировать дом будут три дня — с 15 по 18 июля. Из-за работ по сносу дома вводятся дорожные ограничения на улице Нариманова. Проехать нельзя будет на участке от переулка Кошевого до переулка Тбилисского.
Аварийная пятиэтажка на Нариманова, 72/3 обрушилась 26 января 2024 года. Жильцы дома много лет жаловались на его плачевное состояние и просили их расселить. Жители чудом успели выбежать из здания. У большинства внутри осталось все имущество, включая семейные реликвии, документы, дорогую бытовую технику и так далее. За это они получили компенсацию в сто тысяч рублей.
В соцсетях рассказали, что неизвестные избили в Азове мужчину. Удары были настолько сильные, что пострадавший потерял сознание. Нападение было быстрым, хулиганы сбежали. Очевидцы вызвали скорую, чтобы помочь мужчине.
Полиция подтвердила, что получила информацию о происшествии. Сейчас правоохранительные органы разыскивают нападавших. По факту инцидента проводится проверка.