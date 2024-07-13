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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Главные новости Ростовской области 13 июля

Дроны атаковали донскую нефтебазу, а в Ростове снесут скандальный дом на Нариманова

13 июля 2024, 18:05
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости Ростовской области 13 июля
После атаки беспилотников в Ростовской области загорелась нефтебаза, тем временем власти Ростова определились с датой сноса многострадального дома на Нариманова, а в Азове ищут виновников жестокого избиения.

Атака на нефтебазу

Ранним утром 13 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что удар БПЛА спровоцировал пожар. Его площадь достигла 200 квадратных метров.

В тушении участвовали больше 40 пожарных, несколько единиц техники и пожарный поезд. Пожару присвоили третий ранг сложности. Спустя несколько часов возгорание полностью ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб от пожара только предстоит оценить.

Нефтебазу в Ростовской области могли атаковать два беспилотника
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Снос многострадального дома

Скандальную пятиэтажку на Нариманова, 72/3 в Ростове будут сносить уже на следующей неделе. На портале горадминистрации сообщается, что демонтировать дом будут три дня — с 15 по 18 июля. Из-за работ по сносу дома вводятся дорожные ограничения на улице Нариманова. Проехать нельзя будет на участке от переулка Кошевого до переулка Тбилисского.

Аварийная пятиэтажка на Нариманова, 72/3 обрушилась 26 января 2024 года. Жильцы дома много лет жаловались на его плачевное состояние и просили их расселить. Жители чудом успели выбежать из здания. У большинства внутри осталось все имущество, включая семейные реликвии, документы, дорогую бытовую технику и так далее. За это они получили компенсацию в сто тысяч рублей.

Обрушенный дом на Нариманова, 72/3 в Ростове начнут сносить 15 июля
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Избиение до потери сознания

В соцсетях рассказали, что неизвестные избили в Азове мужчину. Удары были настолько сильные, что пострадавший потерял сознание. Нападение было быстрым, хулиганы сбежали. Очевидцы вызвали скорую, чтобы помочь мужчине.

Полиция подтвердила, что получила информацию о происшествии. Сейчас правоохранительные органы разыскивают нападавших. По факту инцидента проводится проверка.

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