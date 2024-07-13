Дроны атаковали донскую нефтебазу, а в Ростове снесут скандальный дом на Нариманова

Скандальную пятиэтажку на Нариманова, 72/3 в Ростове будут сносить уже на следующей неделе. На портале горадминистрации сообщается, что демонтировать дом будут три дня — с 15 по 18 июля. Из-за работ по сносу дома вводятся дорожные ограничения на улице Нариманова. Проехать нельзя будет на участке от переулка Кошевого до переулка Тбилисского.