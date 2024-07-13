Два человека пострадали в столкновении легковушки и автобуса в Ростове

Posted 13 июля, 18:03
Published 13 июля, 18:03
Modified 13 июля, 18:04
Updated 13 июля, 18:04
По предварительным данным, 22-летний водитель Lada Priora влетел во встречный пассажирский автобус. Удар транспортных средств был настолько сильным, что от капота машины практически ничего не осталось.
Сообщается, что травмы получили водитель Lada и его 31-летний пассажир. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали.
Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.
Днем ранее в Ростове иномарка влетела в трамвай. ДТП произошло на пересечение улицы Закруткина и Нижегородской.