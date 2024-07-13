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Posted 13 июля, 18:03

Published 13 июля, 18:03

Modified 13 июля, 18:04

Updated 13 июля, 18:04

Машина и автобус столкнулись в Ростове на проспекте Шолохова 13 июля

Два человека пострадали в столкновении легковушки и автобуса в Ростове

13 июля 2024, 18:03
Фото: для иллюстрации. 1MI
Машина и автобус столкнулись в Ростове на проспекте Шолохова 13 июля
Машина и автобус столкнулись в Ростове на проспекте Шолохова 13 июля, подробностями инцидента поделились в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, 22-летний водитель Lada Priora влетел во встречный пассажирский автобус. Удар транспортных средств был настолько сильным, что от капота машины практически ничего не осталось.

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Сообщается, что травмы получили водитель Lada и его 31-летний пассажир. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали.

Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.

Днем ранее в Ростове иномарка влетела в трамвай. ДТП произошло на пересечение улицы Закруткина и Нижегородской.

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