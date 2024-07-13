Дым видно во всем районе: в Левенцовке в Ростове полыхает ландшафтный пожар

Дым от крупного пожара в Левенцовке видно почти из всех точек Западного жилого массива. Ближе к эпицентру в воздухе ощущается сильный запах гари. В управлении МЧС подтвердили, что на окраине микрорайона загорелась трава и мусор. Площадь возгорания к настоящему часу составляет 400 квадратных метров.