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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Трава и мусор горят на окраине Левенцовки в Ростове

Дым видно во всем районе: в Левенцовке в Ростове полыхает ландшафтный пожар

13 июля 2024, 12:18
Фото: rostovgazeta.ru
Трава и мусор горят на окраине Левенцовки в Ростове

В Левенцовке в Ростове распространяется опасный ландшафтный пожар

Трава и мусор горят на окраине Левенцовки в Ростове, сообщили в управлении МЧС.

Дым от крупного пожара в Левенцовке видно почти из всех точек Западного жилого массива. Ближе к эпицентру в воздухе ощущается сильный запах гари. В управлении МЧС подтвердили, что на окраине микрорайона загорелась трава и мусор. Площадь возгорания к настоящему часу составляет 400 квадратных метров.

На месте происшествия уже работают спасатели. О локализации огня пока не сообщалось. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Трава и мусор горят на окраине Левенцовки в Ростове
Видео: Don Mash

Информация будет уточняться.

Сегодня в Ростовской области полыхал другой крупный пожар. Он произошел на нефтебазе в Цимлянске. Огонь спровоцировала атака беспилотников.

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