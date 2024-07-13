Дым видно во всем районе: в Левенцовке в Ростове полыхает ландшафтный пожар

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Дым от крупного пожара в Левенцовке видно почти из всех точек Западного жилого массива. Ближе к эпицентру в воздухе ощущается сильный запах гари. В управлении МЧС подтвердили, что на окраине микрорайона загорелась трава и мусор. Площадь возгорания к настоящему часу составляет 400 квадратных метров.
На месте происшествия уже работают спасатели. О локализации огня пока не сообщалось. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Информация будет уточняться.
Сегодня в Ростовской области полыхал другой крупный пожар. Он произошел на нефтебазе в Цимлянске. Огонь спровоцировала атака беспилотников.