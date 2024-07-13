Фрукты и овощи в Ростовскую область будут завозить из Узбекистана и Казахстана

По словам Владимира Косова, из Таджикистана в Ростовскую область везут фасоль, яблоки и персики. Узбекистан стал лидером по поставкам арахиса. Половина от всего арахиса в регионе сейчас привезена именно из этой страны. Местный арахис составляет лишь 10% от всего, что представлено на прилавках. Также из Узбекистана приходят большие партии арбузов, лука, изюма и дынь. Казахстан импортирует в регион фрукты, особенно много в Ростовской области яблок из этой страны.