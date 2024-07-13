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Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Импортные поставки овощей и фруктов увеличили в Ростовскую область

Фрукты и овощи в Ростовскую область будут завозить из Узбекистана и Казахстана

13 июля 2024, 14:00
Фото: 1MI
Импортные поставки овощей и фруктов увеличили в Ростовскую область
Импортные поставки овощей и фруктов увеличили в Ростовскую область, рассказал Donnews специалист Россельхознадзора по Ростовской области Владимир Косов.

Раньше большие партии овощей и фруктов в Ростовскую область поставляли Турция, Азербайджан, Египет и Иран. Сейчас лидерами стали Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

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По словам Владимира Косова, из Таджикистана в Ростовскую область везут фасоль, яблоки и персики. Узбекистан стал лидером по поставкам арахиса. Половина от всего арахиса в регионе сейчас привезена именно из этой страны. Местный арахис составляет лишь 10% от всего, что представлено на прилавках. Также из Узбекистана приходят большие партии арбузов, лука, изюма и дынь. Казахстан импортирует в регион фрукты, особенно много в Ростовской области яблок из этой страны.

Эксперт отмечает, что ростовчане отдают предпочтение импортным фруктам и овощам из-за их более привлекательного внешнего вида.

Ранее эксперты сообщили, что в Ростовской области урожай томатов уничтожила моль.

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