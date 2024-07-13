Фрукты и овощи в Ростовскую область будут завозить из Узбекистана и Казахстана

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Раньше большие партии овощей и фруктов в Ростовскую область поставляли Турция, Азербайджан, Египет и Иран. Сейчас лидерами стали Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.
По словам Владимира Косова, из Таджикистана в Ростовскую область везут фасоль, яблоки и персики. Узбекистан стал лидером по поставкам арахиса. Половина от всего арахиса в регионе сейчас привезена именно из этой страны. Местный арахис составляет лишь 10% от всего, что представлено на прилавках. Также из Узбекистана приходят большие партии арбузов, лука, изюма и дынь. Казахстан импортирует в регион фрукты, особенно много в Ростовской области яблок из этой страны.
Эксперт отмечает, что ростовчане отдают предпочтение импортным фруктам и овощам из-за их более привлекательного внешнего вида.
Ранее эксперты сообщили, что в Ростовской области урожай томатов уничтожила моль.