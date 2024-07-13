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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Грузовик вылетел в отбойник и загорелся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Фура сгорела на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

13 июля 2024, 15:21
Фото: 1MI
Грузовик вылетел в отбойник и загорелся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Грузовик вылетел в отбойник и загорелся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Жесть Ростов».

ДТП произошло на участке федеральной трассы в Тарасовском районе. Водитель большегруза не справился с управлением, машина пробила отбойник, вылетела на встречную полосу, а затем съехала с дороги на обочину. Там фуру охватил огонь.

Фура сгорела на трассе М-4 «Дон» в Ростовской областиФура сгорела на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Фура сгорела на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Фото: Telegram-канал «Жесть Ростов»

О состоянии водителя не сообщается. Очевидцы рассказали, что с машины огонь перекинулся на траву.

В управлениях МЧС и ГИБДД подробностями происшествия не делились.

Информация уточняется.

Ранее иномарка сбила двух подростков на мопеде в Ростовской области. Оба несовершеннолетних пострадали и находятся в больнице.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Пожар#Транспорт#Авария#Тарасовский район#Происшествия#Лето 2024
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