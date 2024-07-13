Фура сгорела на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
ДТП произошло на участке федеральной трассы в Тарасовском районе. Водитель большегруза не справился с управлением, машина пробила отбойник, вылетела на встречную полосу, а затем съехала с дороги на обочину. Там фуру охватил огонь.
О состоянии водителя не сообщается. Очевидцы рассказали, что с машины огонь перекинулся на траву.
В управлениях МЧС и ГИБДД подробностями происшествия не делились.
Информация уточняется.
Ранее иномарка сбила двух подростков на мопеде в Ростовской области. Оба несовершеннолетних пострадали и находятся в больнице.