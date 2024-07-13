Голубев назвал подробности ночной атаки на нефтебазу в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Напомним, сообщение об атаке на нефтебазу в Цимлянском районе в субботу, 13 июля, поступило в районе четырех утра. Беспилотник был сбит, однако его обломки упали на территорию, где хранилось топливо.
В результате атаки начался пожар на нефтебазе. Ему был присвоен третий ранг сложности. На тушение возгорания пришлось привлекать дополнительные силы.
Как добавил Голубев, информация будет уточнятся. Пока сообщений о том, потушен ли пожар, не поступало.