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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Голубев назвал подробности ночной атаки на нефтебазу в Ростовской области

Голубев назвал подробности ночной атаки на нефтебазу в Ростовской области

13 июля 2024, 04:34
Фото: Изображение Midjourney
Голубев назвал подробности ночной атаки на нефтебазу в Ростовской области
Данных об убитых и раненных пока не поступало, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграмм-канале.

Напомним, сообщение об атаке на нефтебазу в Цимлянском районе в субботу, 13 июля, поступило в районе четырех утра. Беспилотник был сбит, однако его обломки упали на территорию, где хранилось топливо.

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Голубев назвал подробности ночной атаки на нефтебазу в Ростовской области
Видео: тг-канал SHOT

В результате атаки начался пожар на нефтебазе. Ему был присвоен третий ранг сложности. На тушение возгорания пришлось привлекать дополнительные силы.

Как добавил Голубев, информация будет уточнятся. Пока сообщений о том, потушен ли пожар, не поступало.

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