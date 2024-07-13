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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Двое подростков пострадали в ДТП с иномаркой в Ростовской области

Иномарка сбила двух подростков на мопеде в Ростовской области

13 июля 2024, 09:13
Фото: 1MI
Двое подростков пострадали в ДТП с иномаркой в Ростовской области
Двое подростков пострадали в ДТП с иномаркой в Ростовской области, подробностями поделились в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла вечером 12 июля на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский». Водитель Mazda во время движения нарушил правила и не пропустил на повороте мопед. Машина буквально влетела в него.

Травмы получили 16-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир. Сейчас они находятся в больнице. Водитель иномарки не пострадал.

По факту происшествия началось расследование.

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Ранее в центре Ростова-на-Дону иномарка Haval протаранила кабину трамвая. Машина пыталась проехать впереди трамвая, но в результате влетела в него.

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