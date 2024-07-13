Иномарка сбила двух подростков на мопеде в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Авария произошла вечером 12 июля на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский». Водитель Mazda во время движения нарушил правила и не пропустил на повороте мопед. Машина буквально влетела в него.
Травмы получили 16-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир. Сейчас они находятся в больнице. Водитель иномарки не пострадал.
По факту происшествия началось расследование.
Ранее в центре Ростова-на-Дону иномарка Haval протаранила кабину трамвая. Машина пыталась проехать впереди трамвая, но в результате влетела в него.