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Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

13 июля 2024, 05:48
Киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку над территорией донского региона, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что для этого украинская сторона задействовала беспилотники. Атаки зафиксировали в нескольких российских регионах.

Сработали системы ПВО, которые ликвидировали воздушные объекты. В том числе два дрона уничтожили над донским регионом.

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Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что атака началась около четырех часов ночи и вызвала пожар на нефтебазе в Цимлянском районе. Пожару назначили третий ранг, для тушения огня привлекли 49 человек и несколько единиц техники.

Добавим, что во время атаки никто не пострадал. Жители региона рассказали, что слышали звуки взрывов.

Ранее более 20 беспилотников сбили над донским регионом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Киевский режим#Дроны
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