Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Отмечается, что для этого украинская сторона задействовала беспилотники. Атаки зафиксировали в нескольких российских регионах.
Сработали системы ПВО, которые ликвидировали воздушные объекты. В том числе два дрона уничтожили над донским регионом.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что атака началась около четырех часов ночи и вызвала пожар на нефтебазе в Цимлянском районе. Пожару назначили третий ранг, для тушения огня привлекли 49 человек и несколько единиц техники.
Добавим, что во время атаки никто не пострадал. Жители региона рассказали, что слышали звуки взрывов.
Ранее более 20 беспилотников сбили над донским регионом.