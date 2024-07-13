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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Крупный пожар на нефтебазе в Ростовской области попал на видео

На видео попала горящая после атаки беспилотников нефтебаза в Ростовской области

13 июля 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney
Крупный пожар на нефтебазе в Ростовской области попал на видео
Кадры последствий атаки БПЛА по нефтебазе в Ростовской области, опубликовал телеграмм-канал Mash.

По данным источника, БПЛА удалось сбить, однако его осколки попали на территорию нефтебазы, где хранилось топливо. По всей вероятности, произошло моментальное воспламенение в хранилищах.

Появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотника
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Крупный пожар на нефтебазе в Ростовской области попал на видео
Видео: Изображение Midjourney

На видео видно, как на рассвете со стороны нефтебазы в небо поднимается сильный дым.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в 4 утра 13 июля была совершена атака с применением беспилотных летательных аппаратов на нефтебазу в Цимлянском районе. Данных о пострадавших пока нет. Пожару присвоен повышенный ранг. При его пожаре были задействованы дополнительные ресурсы.

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