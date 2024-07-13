На видео попала горящая после атаки беспилотников нефтебаза в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
По данным источника, БПЛА удалось сбить, однако его осколки попали на территорию нефтебазы, где хранилось топливо. По всей вероятности, произошло моментальное воспламенение в хранилищах.
На видео видно, как на рассвете со стороны нефтебазы в небо поднимается сильный дым.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в 4 утра 13 июля была совершена атака с применением беспилотных летательных аппаратов на нефтебазу в Цимлянском районе. Данных о пострадавших пока нет. Пожару присвоен повышенный ранг. При его пожаре были задействованы дополнительные ресурсы.