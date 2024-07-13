На видео попала горящая после атаки беспилотников нефтебаза в Ростовской области

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в 4 утра 13 июля была совершена атака с применением беспилотных летательных аппаратов на нефтебазу в Цимлянском районе. Данных о пострадавших пока нет. Пожару присвоен повышенный ранг. При его пожаре были задействованы дополнительные ресурсы.