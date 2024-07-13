Нефтебазу в Ростовской области могли атаковать два беспилотника

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Lenta со ссылкой на Telegram-канал Mash пишет, что нефтебазу в Цимлянске атаковали минимум два беспилотника. Один из дронов, предположительно, упал в 20 метрах от промплощадки. Второй беспилотник смог достигнуть цели. Удар БПЛА спровоцировал пожар на нефтебазе.
Официально этими подробностями власти Ростовской области и Минобороны РФ не делились.
К настоящему часу пожар на нефтебазе ликвидировали. Его площадь достигла 200 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.