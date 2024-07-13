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Ранним утром 13 июля БПЛА атаковали нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области

Нефтебазу в Ростовской области могли атаковать два беспилотника

13 июля 2024, 09:55
Фото: для иллюстрации / 1MI
Ранним утром 13 июля БПЛА атаковали нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области
Ранним утром 13 июля БПЛА атаковали нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

Lenta со ссылкой на Telegram-канал Mash пишет, что нефтебазу в Цимлянске атаковали минимум два беспилотника. Один из дронов, предположительно, упал в 20 метрах от промплощадки. Второй беспилотник смог достигнуть цели. Удар БПЛА спровоцировал пожар на нефтебазе.

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Официально этими подробностями власти Ростовской области и Минобороны РФ не делились.

К настоящему часу пожар на нефтебазе ликвидировали. Его площадь достигла 200 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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