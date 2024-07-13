Нефтебазу в Ростовской области могли атаковать два беспилотника

Lenta со ссылкой на Telegram-канал Mash пишет, что нефтебазу в Цимлянске атаковали минимум два беспилотника. Один из дронов, предположительно, упал в 20 метрах от промплощадки. Второй беспилотник смог достигнуть цели. Удар БПЛА спровоцировал пожар на нефтебазе.