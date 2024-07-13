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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

На первом этаже здания администрации Таганрога разбили стёкла

Неизвестные разбили стёкла в здании администрации Таганрога

13 июля 2024, 16:50
Фото: Telegram-канал taganrog161ru
На первом этаже здания администрации Таганрога разбили стёкла
На первом этаже здания администрации Таганрога разбили стёкла, сообщают местные Telegram-каналы.

Происшествие, предположительно, произошло еще 12 июля. Неизвестные разбили стёкла на первом этаже здания администрации Таганрога. Сейчас осколки убрали, а дыры наскоро заделали.

Неизвестные разбили стёкла на первом этаже здания администрации Таганрога.Неизвестные разбили стёкла на первом этаже здания администрации Таганрога.
Неизвестные разбили стёкла на первом этаже здания администрации Таганрога.
Фото: Telegram-канал taganrog161ru

В администрации Таганрога действия вандалов не комментировали. Полиция на запросы журналистов о случившемся пока не отвечает.

Информация о происшествии будет уточняться.

Ранее подростки-вандалы в Таганроге разгромили и разрисовали остановки новых городских трамваев. Малолетних преступников в полицию отвели сами родители, когда увидели ориентировки на них в Интернете.

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#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Происшествия
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