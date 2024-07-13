Неизвестные разбили стёкла в здании администрации Таганрога

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Происшествие, предположительно, произошло еще 12 июля. Неизвестные разбили стёкла на первом этаже здания администрации Таганрога. Сейчас осколки убрали, а дыры наскоро заделали.
В администрации Таганрога действия вандалов не комментировали. Полиция на запросы журналистов о случившемся пока не отвечает.
Информация о происшествии будет уточняться.
Ранее подростки-вандалы в Таганроге разгромили и разрисовали остановки новых городских трамваев. Малолетних преступников в полицию отвели сами родители, когда увидели ориентировки на них в Интернете.