Обрушенный дом на Нариманова, 72/3 в Ростове начнут сносить 15 июля

Аварийная пятиэтажка на Нариманова, 72/3 обрушилась 26 января 2024 года. Жильцы дома много лет жаловались на его плачевное состояние и просили их расселить. Жители чудом успели выбежать из здания. У большинства внутри осталось все имущество, включая семейные реликвии, документы, дорогую бытовую технику и так далее. За это они получили компенсацию в сто тысяч рублей.