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Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Скандальную пятиэтажку на Нариманова в Ростове будут сносить уже на следующей неделе

Обрушенный дом на Нариманова, 72/3 в Ростове начнут сносить 15 июля

13 июля 2024, 11:24
Фото: rostovgazeta.ru
Скандальную пятиэтажку на Нариманова в Ростове будут сносить уже на следующей неделе
Скандальную пятиэтажку на Нариманова в Ростове будут сносить уже на следующей неделе, сообщается на портале горадминистрации.

Демонтировать многострадальный дом на Нариманова, 72/3 будут три дня — с 15 по 18 июля. Из-за работ по сносу дома вводятся дорожные ограничения на улице Нариманова. Проехать нельзя будет на участке от переулка Кошевого до переулка Тбилисского.

Что построят на месте дома, неизвестно.

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Аварийная пятиэтажка на Нариманова, 72/3 обрушилась 26 января 2024 года. Жильцы дома много лет жаловались на его плачевное состояние и просили их расселить. Жители чудом успели выбежать из здания. У большинства внутри осталось все имущество, включая семейные реликвии, документы, дорогую бытовую технику и так далее. За это они получили компенсацию в сто тысяч рублей.

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