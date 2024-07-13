Обрушенный дом на Нариманова, 72/3 в Ростове начнут сносить 15 июля

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Демонтировать многострадальный дом на Нариманова, 72/3 будут три дня — с 15 по 18 июля. Из-за работ по сносу дома вводятся дорожные ограничения на улице Нариманова. Проехать нельзя будет на участке от переулка Кошевого до переулка Тбилисского.
Что построят на месте дома, неизвестно.
Аварийная пятиэтажка на Нариманова, 72/3 обрушилась 26 января 2024 года. Жильцы дома много лет жаловались на его плачевное состояние и просили их расселить. Жители чудом успели выбежать из здания. У большинства внутри осталось все имущество, включая семейные реликвии, документы, дорогую бытовую технику и так далее. За это они получили компенсацию в сто тысяч рублей.