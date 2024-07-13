Пенсионерка ушла из больницы в Ростове и бесследно исчезла

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Известно, что 7 июля Алла Пашкова вышла из дома. В последний раз ее видели в БСМП-2 в Ростове. Она ушла оттуда поздно вечером и перестала выходить на связь. 74-летняя женщина страдает деменцией и провалами в памяти.
Волонтеры просят автомобилистов, которые ездят по Северному микрорайону и в частности по проспекту Нагибина, улицам Фурмановской, Нариманова, Евдокимова, посмотреть свои видеорегистраторы. Возможно, на запись устройства попала пропавшая женщина.
В день исчезновения на ней были белая футболка, юбка персикового цвета и белые босоножки.
Ранее сообщалось, что семья пропавшей в Каспийске ростовской спортсменки Анны Цомартовой хочет искать дочь за границей.