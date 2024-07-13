Пенсионерка ушла из больницы в Ростове и бесследно исчезла

Известно, что 7 июля Алла Пашкова вышла из дома. В последний раз ее видели в БСМП-2 в Ростове. Она ушла оттуда поздно вечером и перестала выходить на связь. 74-летняя женщина страдает деменцией и провалами в памяти.