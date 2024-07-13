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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Пенсионерка ушла из больницы в Ростове и бесследно исчезла

Пенсионерка ушла из больницы в Ростове и бесследно исчезла

13 июля 2024, 14:34
Фото: 1MI
Пенсионерка ушла из больницы в Ростове и бесследно исчезла

Автомобилистов подключают к поискам пропавшей без вести ростовчанки

Несколько дней в Ростове ищут 74-летнюю Аллу Пашкову, рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Известно, что 7 июля Алла Пашкова вышла из дома. В последний раз ее видели в БСМП-2 в Ростове. Она ушла оттуда поздно вечером и перестала выходить на связь. 74-летняя женщина страдает деменцией и провалами в памяти.

Волонтеры просят автомобилистов, которые ездят по Северному микрорайону и в частности по проспекту Нагибина, улицам Фурмановской, Нариманова, Евдокимова, посмотреть свои видеорегистраторы. Возможно, на запись устройства попала пропавшая женщина.

В день исчезновения на ней были белая футболка, юбка персикового цвета и белые босоножки.

Ориентировка на пропавшую Аллу ПашковуОриентировка на пропавшую Аллу Пашкову
Ориентировка на пропавшую Аллу Пашкову
Фото: «ЛизаАлерт»

Ранее сообщалось, что семья пропавшей в Каспийске ростовской спортсменки Анны Цомартовой хочет искать дочь за границей.

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