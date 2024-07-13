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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Непотушенная сигарета уничтожила дом и унесла жизнь женщины в Ростовской области

Пенсионерка в Ростовской области умерла в постели от курения

13 июля 2024, 17:07
Фото: pxhere.com
Непотушенная сигарета уничтожила дом и унесла жизнь женщины в Ростовской области
Непотушенная сигарета уничтожила дом и унесла жизнь женщины в Ростовской области, о происшествии рассказали в управлении МЧС по региону.

Происшествие случилось в селе Поливянка Песчанокопского района. 70-летняя женщина в доме легла на кровать и закурила. Пенсионерка провалилась в сон. Тлеющая сигарета спровоцировала пожар. Женщина скончалась от отравления едким дымом. От самого здания практически ничего не осталось.

Непотушенная сигарета уничтожила дом и унесла жизнь женщины в Ростовской областиНепотушенная сигарета уничтожила дом и унесла жизнь женщины в Ростовской области
Непотушенная сигарета уничтожила дом и унесла жизнь женщины в Ростовской области
Фото: МЧС

Спасатели призвали граждан не курить в постели и не оставлять сигареты непотушенными. Пренебрежение правилами безопасности может привести к трагедии.

Ранее попытка жителя Ростовской области приготовить еду закончилась пожаром и госпитализацией.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Пожар#Происшествия
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