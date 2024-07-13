Пенсионерка в Ростовской области умерла в постели от курения

Происшествие случилось в селе Поливянка Песчанокопского района. 70-летняя женщина в доме легла на кровать и закурила. Пенсионерка провалилась в сон. Тлеющая сигарета спровоцировала пожар. Женщина скончалась от отравления едким дымом. От самого здания практически ничего не осталось.