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Ученые на карбоновом полигоне

Полигон для мониторинга парниковых газов построят на Дону. Зачем он нужен?

13 июля 2024, 08:45
Фото: Минобр России
Ученые на карбоновом полигоне

Полигон для мониторинга парниковых газов построят в Ростовской области

Карбоновый полигон появится в Ростовской области в районе Цимлянского водохранилища, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.

Карбоновые полигоны представляют собой территории, где проводится мониторинг парниковых газов, а именно диоксида углерода и метана. Там разрабатывают и испытывают технологии дистанционного и наземного контроля выбросов парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров.

Сейчас в России функционируют 18 карбоновых полигонов. Министерство науки на днях утвердило программу создания в Ростовской и Волгоградской областях первого межведомственного карбонового полигона. Он будет проводить мониторинг внутренних водных ресурсов Цимлянского водохранилища.

«Планируется, что созданный полигон позволит продвинуться в изучении баланса углерода в антропогенно-измененных экосистемах, а также даст возможность разработать эффективные технологии контроля и управления процессами, регулирующими этот баланс», — заявили в Министерстве природных ресурсов Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цимлянское водохранилище#Волгоградская область#Экология в Ростовской области#Минприроды Ростовской области
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