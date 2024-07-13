Полигон для мониторинга парниковых газов построят на Дону. Зачем он нужен?

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:45
Карбоновые полигоны представляют собой территории, где проводится мониторинг парниковых газов, а именно диоксида углерода и метана. Там разрабатывают и испытывают технологии дистанционного и наземного контроля выбросов парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров.
Сейчас в России функционируют 18 карбоновых полигонов. Министерство науки на днях утвердило программу создания в Ростовской и Волгоградской областях первого межведомственного карбонового полигона. Он будет проводить мониторинг внутренних водных ресурсов Цимлянского водохранилища.
«Планируется, что созданный полигон позволит продвинуться в изучении баланса углерода в антропогенно-измененных экосистемах, а также даст возможность разработать эффективные технологии контроля и управления процессами, регулирующими этот баланс», — заявили в Министерстве природных ресурсов Ростовской области.