Полигон для мониторинга парниковых газов построят на Дону. Зачем он нужен?

Карбоновые полигоны представляют собой территории, где проводится мониторинг парниковых газов, а именно диоксида углерода и метана. Там разрабатывают и испытывают технологии дистанционного и наземного контроля выбросов парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров.