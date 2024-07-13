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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Проверка организована по факту жестокого избиения мужчины в Азове

Полиция ищет людей, избивших мужчину в Азове до потери сознания

13 июля 2024, 10:16
Фото: 1MI
Проверка организована по факту жестокого избиения мужчины в Азове
Проверка организована по факту жестокого избиения мужчины в Азове, поделились в полиции Ростовской области.

В соцсетях рассказали, что неизвестные избили в Азове мужчину. Удары были настолько сильные, что пострадавший потерял сознание. Нападение было быстрым, хулиганы сбежали. Очевидцы вызвали скорую, чтобы помочь мужчине.

Полиция подтвердила, что получила информацию о происшествии. Сейчас правоохранительные органы разыскивают нападавших. По факту инцидента проводится проверка.

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Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин вмешался в дело об избиении жителя Ростова и его семьи из-за самоката.

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