Полиция ищет людей, избивших мужчину в Азове до потери сознания

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В соцсетях рассказали, что неизвестные избили в Азове мужчину. Удары были настолько сильные, что пострадавший потерял сознание. Нападение было быстрым, хулиганы сбежали. Очевидцы вызвали скорую, чтобы помочь мужчине.
Полиция подтвердила, что получила информацию о происшествии. Сейчас правоохранительные органы разыскивают нападавших. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин вмешался в дело об избиении жителя Ростова и его семьи из-за самоката.