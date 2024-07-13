Попытка жителя Ростовской области приготовить еду закончилась госпитализацией

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Происшествие произошло в хуторе Ириновка Зерноградского района. Мужчина поставил на плиту вариться обед, отлучился и забыл про него. Плиту охватил огонь. Испуганный хозяин попытался потушить его подручными средствами, но получил ожоги. Пожарных вызвали соседи, заметившие сильный дым из дома.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Полностью уничтожена оказалась хозяйственная постройка во дворе дома. Сам мужчина сейчас находится в больнице.
Спасатели напомнили, что во время пожара нужно незамедлительно звонить в МЧС. Бороться с огнем можно лишь с помощью огнетушителя, но не подручными средствами.
Ранее ветер стал причиной пожара в доме в Ростовской области.