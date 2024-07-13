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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

В Ростовской области мужчина пострадал во время приготовления пищи

Попытка жителя Ростовской области приготовить еду закончилась госпитализацией

13 июля 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области мужчина пострадал во время приготовления пищи
В Ростовской области мужчина пострадал во время приготовления пищи, подробностями поделились в управлении МЧС.

Происшествие произошло в хуторе Ириновка Зерноградского района. Мужчина поставил на плиту вариться обед, отлучился и забыл про него. Плиту охватил огонь. Испуганный хозяин попытался потушить его подручными средствами, но получил ожоги. Пожарных вызвали соседи, заметившие сильный дым из дома.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Полностью уничтожена оказалась хозяйственная постройка во дворе дома. Сам мужчина сейчас находится в больнице.

Полностью уничтожена оказалась хозяйственная постройка во дворе дома.Полностью уничтожена оказалась хозяйственная постройка во дворе дома.
Полностью уничтожена оказалась хозяйственная постройка во дворе дома.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Спасатели напомнили, что во время пожара нужно незамедлительно звонить в МЧС. Бороться с огнем можно лишь с помощью огнетушителя, но не подручными средствами.

Ранее ветер стал причиной пожара в доме в Ростовской области.

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