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Пожар достиг 200 кв м после атаки беспилотников в Ростовской области

Пожар достиг 200 кв м после атаки беспилотников в Ростовской области

13 июля 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области площадь пожара, спровоцированная беспилотниками, достигла 200 квадратных метров, сообщил губернатор Василий Голубев.

Около 04:00 в Цимлянском районе атака БПЛА вызвала возгорание на нефтебазе. Известно, что помощь медиков никому не потребовалась.

Возгоранию присвоен третий ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействованы 49 человек и 14 единиц техники.

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Огонь успел распространиться на площади 200 квадратных метров. Для ликвидации задействовали пожарный поезд.

Пользователи в комментариях написали, что видели большое количество пожарных машин.

Ранее в Минобороны прокомментировали ситуацию и рассказали, что всего удалось ликвидировать два беспилотника над территорией региона.

До этого глава области попросил жителей не трогать обломки дронов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Беспилотники#Происшествия
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