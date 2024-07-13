Пожар достиг 200 кв м после атаки беспилотников в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Около 04:00 в Цимлянском районе атака БПЛА вызвала возгорание на нефтебазе. Известно, что помощь медиков никому не потребовалась.
Возгоранию присвоен третий ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействованы 49 человек и 14 единиц техники.
Огонь успел распространиться на площади 200 квадратных метров. Для ликвидации задействовали пожарный поезд.
Пользователи в комментариях написали, что видели большое количество пожарных машин.
Ранее в Минобороны прокомментировали ситуацию и рассказали, что всего удалось ликвидировать два беспилотника над территорией региона.
До этого глава области попросил жителей не трогать обломки дронов.