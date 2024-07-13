Ростовчане опасаются подорожания бензина после атаки на нефтебазу

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Атака началась около четырех часов ночи, вызвав пожар на нефтебазе в Цимлянском районе. Пожару был присвоен третий ранг, для ликвидации огня задействовали 49 человек и 14 единиц техники.
Медицинская помощь никому не понадобилась.
В соцсетях началось обсуждение этой ситуации. Ростовчане опасаются, что теперь может подорожать топливо.
«Опять бензин подорожает под шумок», — заявили пользователи.
«Заправился, на всякий случай», — сообщили водители.
«С окна виден густой дым», — рассказали местные жители. Также они уточнили, что слышали звуки взрывов.
Ранее авиацию использовали для уничтожения беспилотников над Ростовской областью.