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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Ростовчане опасаются подорожания бензина после атаки на нефтебазу

Ростовчане опасаются подорожания бензина после атаки на нефтебазу

13 июля 2024, 05:13
Фото: 1MI
Жители Ростовской области опасаются роста цен на бензин после атаки беспилотников, сообщили они в соцсетях.

Атака началась около четырех часов ночи, вызвав пожар на нефтебазе в Цимлянском районе. Пожару был присвоен третий ранг, для ликвидации огня задействовали 49 человек и 14 единиц техники.

Медицинская помощь никому не понадобилась.

В соцсетях началось обсуждение этой ситуации. Ростовчане опасаются, что теперь может подорожать топливо.

Беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области в ночь на 13 июля
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«Опять бензин подорожает под шумок», — заявили пользователи.

«Заправился, на всякий случай», — сообщили водители.

«С окна виден густой дым», — рассказали местные жители. Также они уточнили, что слышали звуки взрывов.

Ранее авиацию использовали для уничтожения беспилотников над Ростовской областью.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Бензин#Нефтебаза#Происшествия
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