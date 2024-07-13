Ростовская область попала в зону климатической аномалии

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Юг России попал в зону климатической аномалии. В эпицентре экстремальной жары также находятся Греция и Балканы. Температура воздуха в области погодной аномалии достигает +40 — +44 градусов. Также здесь наблюдается небывалая засуха.
Климатологи предупреждают, что стоит опасаться новой волны экстремальной жары. Из-за нее в Ростовской области даже ночью температура воздуха будет подниматься до +30 градусов.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области температура почвы достигла опасных значений из-за жары. Местами поля в регионе прогрелись до +49 градусов. Это может стать причиной гибели урожая.