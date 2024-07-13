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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Новая волна аномальной жары ожидается в Ростовской области

Ростовская область попала в зону климатической аномалии

13 июля 2024, 15:56
Фото: 1MI
Новая волна аномальной жары ожидается в Ростовской области
Новая волна аномальной жары ожидается в Ростовской области, пишет «Московский комсомолец».

Юг России попал в зону климатической аномалии. В эпицентре экстремальной жары также находятся Греция и Балканы. Температура воздуха в области погодной аномалии достигает +40 — +44 градусов. Также здесь наблюдается небывалая засуха.

Климатологи предупреждают, что стоит опасаться новой волны экстремальной жары. Из-за нее в Ростовской области даже ночью температура воздуха будет подниматься до +30 градусов.

Жара усилится в Ростовской области с 15 июля
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Ранее сообщалось, что в Ростовской области температура почвы достигла опасных значений из-за жары. Местами поля в регионе прогрелись до +49 градусов. Это может стать причиной гибели урожая.

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