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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

В центре Ростова-на-Дону иномарка протаранила кабину трамвая

В центре Ростова-на-Дону иномарка протаранила кабину трамвая

13 июля 2024, 04:06
Фото: Телеграм-канал «Ростов папа»
В центре Ростова-на-Дону иномарка протаранила кабину трамвая
В Ростове-на-Дону автомобиль пытался проскользнуть впереди трамвая, но врезался в него, сообщает областное УГИБДД.

12 июля в центре Ростова-на-Дону произошло ДТП. Водитель автомобиля Haval врезался в кабину трамвая на пересечение улицы Закруткина и Нижегородской недалеко от стелы «Освободителям Ростова». Предположительно, водитель иномарки не захотел ждать, пока проедет общественный транспорт и решил быстро обогнать его. Водитель трамвая не ожидал такого маневра и не успел притормозить.

Водитель Hyundai погиб в лобовом ДТП на Всесоюзной в Ростове
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Отметим, что информации о пострадавших нет.

Ранее на М-4 «Дон» в зоне взимания платы произошло страшное ДТП, в котором погибла семья из трех человек. Грузовик подмял под себя легковушку.

До этого авария с бетономешалкой парализовала движение на южном подъезде к донской столице.

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