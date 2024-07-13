В центре Ростова-на-Дону иномарка протаранила кабину трамвая

12 июля в центре Ростова-на-Дону произошло ДТП. Водитель автомобиля Haval врезался в кабину трамвая на пересечение улицы Закруткина и Нижегородской недалеко от стелы «Освободителям Ростова». Предположительно, водитель иномарки не захотел ждать, пока проедет общественный транспорт и решил быстро обогнать его. Водитель трамвая не ожидал такого маневра и не успел притормозить.