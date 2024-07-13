Вызывали скорую: детей привлекли к уборке сгоревшей многоэтажки в Батайске

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Подробностями ситуации со СМИ поделились взрослые волонтеры, которые собирают для погорельцев гуманитарную помощь. По их словам, убирать четырехэтажный дом на улице Ворошилова отправили подростков в возрасте от 15 до 18 лет из Центра развития добровольчества Батайска, молодёжного крыла «Народного фронта» и «Молодой гвардии». Взрослых добровольцев власти найти не смогли.
По словам волонтеров, администрация смогла найти для детей одинаковые футболки и кепки, но не озаботилась респираторами и перчатками. Из-за этого подростки надышались гарью во время уборки. Одной из девушек стало плохо, и ей вызвали скорую помощь.
В администрации Батайска ситуацию не комментировали.
Пожар в Батайске произошел 9 июля. Огонь с частного дома перекинулся на многоквартирный. Никто из жильцов не пострадал. Власти Батайска заявили, что окажут помощь людям с восстановлением документов и получением компенсации. Также для них организовали сбор гуманитарной помощи.