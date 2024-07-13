Вызывали скорую: детей привлекли к уборке сгоревшей многоэтажки в Батайске

Подробностями ситуации со СМИ поделились взрослые волонтеры, которые собирают для погорельцев гуманитарную помощь. По их словам, убирать четырехэтажный дом на улице Ворошилова отправили подростков в возрасте от 15 до 18 лет из Центра развития добровольчества Батайска, молодёжного крыла «Народного фронта» и «Молодой гвардии». Взрослых добровольцев власти найти не смогли.