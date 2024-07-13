«Я слышала два взрыва»: ростовчане рассказали о последствиях атаки беспилотников

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 06:32
Он рассказал, что атака началась около четырех часов ночи. Это привело к возгоранию на нефтебазе, которая находится в Цимлянском районе.
Отмечается, что возгоранию присвоили третий ранг. Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась.
Для ликвидации огня задействовали 49 человек, они используют 14 единиц техники. Произошедшее вызвало бурное обсуждение в соцсетях.
«Почему не было сирен? Я слышала первый взрыв в 4:03 утра, второй в 4:11 утра. Что нужно делать в данной ситуации, так как сталкиваюсь с таким впервые», — интересуются местные жители.
«Беспилотник упал на моих глазах», — сообщили пользователи. Также они рассказали, что видели большое количество пожарных машин.