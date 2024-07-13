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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

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Updated Сегодня, 06:32

Ростовчане рассказали о звуках взрывов во время атаки беспилотников

«Я слышала два взрыва»: ростовчане рассказали о последствиях атаки беспилотников

13 июля 2024, 04:59
Фото: Изображение Midjourney

Ростовчане рассказали о звуках взрывов во время атаки беспилотников

В Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что атака началась около четырех часов ночи. Это привело к возгоранию на нефтебазе, которая находится в Цимлянском районе.

Отмечается, что возгоранию присвоили третий ранг. Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась.

На видео попала горящая после атаки беспилотников нефтебаза в Ростовской области
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Для ликвидации огня задействовали 49 человек, они используют 14 единиц техники. Произошедшее вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

«Почему не было сирен? Я слышала первый взрыв в 4:03 утра, второй в 4:11 утра. Что нужно делать в данной ситуации, так как сталкиваюсь с таким впервые», — интересуются местные жители.

«Беспилотник упал на моих глазах», — сообщили пользователи. Также они рассказали, что видели большое количество пожарных машин.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Атака#Нефтебаза#Происшествия
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