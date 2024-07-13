Жара усилится в Ростовской области с 15 июля

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В субботу и воскресенье температура составит около +33 градусов. Будет солнечная погода, осадков не ожидается.
В понедельник, 15 июля, температура поднимется до +37 градусов. Такие же условия сохранятся до пятницы.
Согласно прогнозам, все эти дни будет солнечная погода. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
Добавим, что в ночное время температура должна опускаться до +24 градусов.
До этого из-за сильной жары приходилось отключать электричество в регионе. Это становилось причиной жалоб со стороны местных жителей.
Ранее центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.
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