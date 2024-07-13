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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Жара усилится в Ростовской области с 15 июля

Жара усилится в Ростовской области с 15 июля

13 июля 2024, 05:34
Фото: 1MI
В Ростовской области после выходных начнет расти температура воздуха, сообщили синоптики.

В субботу и воскресенье температура составит около +33 градусов. Будет солнечная погода, осадков не ожидается.

В понедельник, 15 июля, температура поднимется до +37 градусов. Такие же условия сохранятся до пятницы.

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Согласно прогнозам, все эти дни будет солнечная погода. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

Добавим, что в ночное время температура должна опускаться до +24 градусов.

До этого из-за сильной жары приходилось отключать электричество в регионе. Это становилось причиной жалоб со стороны местных жителей.

Ранее центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики
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