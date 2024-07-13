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Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

В центре Ростова на сутки отключат холодную воду

Жителей Ростова на сутки оставят без холодной воды

13 июля 2024, 17:29
Фото: 1MI
В центре Ростова на сутки отключат холодную воду
В центре Ростова на сутки отключат холодную воду, сообщает городской водоканал.

Холодную воду отключат в Ростове на Красноармейской улице. Ограничение коснется участка от переулка Журавлева до переулка Университетского. Воды там не будет с 08.30 16 июля до 08.00 17 июля.

В ростовском водоканале ограничение объяснили подключением к водопроводной сети нового многоквартирного дома на Красноармейской улице.

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Также на следующей неделе в Ростове запланированы отключения электроснабжения. Они связаны с техническими и профилактическими работами на оборудовании. Из-за сильной жары у части жителей города и без плановых отключений наблюдаются перебои со светом.

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