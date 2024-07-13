Жителей Ростова на сутки оставят без холодной воды

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Холодную воду отключат в Ростове на Красноармейской улице. Ограничение коснется участка от переулка Журавлева до переулка Университетского. Воды там не будет с 08.30 16 июля до 08.00 17 июля.
В ростовском водоканале ограничение объяснили подключением к водопроводной сети нового многоквартирного дома на Красноармейской улице.
Также на следующей неделе в Ростове запланированы отключения электроснабжения. Они связаны с техническими и профилактическими работами на оборудовании. Из-за сильной жары у части жителей города и без плановых отключений наблюдаются перебои со светом.