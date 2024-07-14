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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Жарко и ветрено: в Ростове 14 июля ожидается до +36°C

Аномальная жара вернется в Ростов с 13 июля

14 июля 2024, 05:25
Фото: rostovgazeta.ru
Жарко и ветрено: в Ростове 14 июля ожидается до +36°C
Жаркая погода ожидается в Ростове в течение дня, 14 июля, сообщают метеорологи.

Днем осадков не ожидается. Температура в дневные часы в донской столице достигнет +36 градусов. Немного прохладнее станет только вечером — до +28 градусов.

Однако небольшую прохладу в город принесет северо-восточный ветер, скорость которого будет достигать 9 метров в секунду.

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В ночь с 14 на 15 июля столбики термометров опустятся до отметки в +23 градуса. В утренние часы будет сохранятся такая же температура, а вот после полудня воздух нагреется до +39 градусов.

Ранее синоптики предупредили жителей Ростовской области, что с середины июля в регионе усилится жара. Воздух прогреется до +37 градусов 15 июля.

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