Аномальная жара вернется в Ростов с 13 июля

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Днем осадков не ожидается. Температура в дневные часы в донской столице достигнет +36 градусов. Немного прохладнее станет только вечером — до +28 градусов.
Однако небольшую прохладу в город принесет северо-восточный ветер, скорость которого будет достигать 9 метров в секунду.
В ночь с 14 на 15 июля столбики термометров опустятся до отметки в +23 градуса. В утренние часы будет сохранятся такая же температура, а вот после полудня воздух нагреется до +39 градусов.
Ранее синоптики предупредили жителей Ростовской области, что с середины июля в регионе усилится жара. Воздух прогреется до +37 градусов 15 июля.