Бастрыкин потребовал доклад о деле разрушенного дома на Нариманова в Ростове

Напомним, что пятиэтажка на Нариманова, 72/3 обрушилась в конце января 2024 года. Жильцам пришлось в срочном порядке покидать свои квартиры, бросив все личные вещи, документы и даже домашних животных. Власти города выплатили жильцам от 10 до 100 тысяч рублей, однако такие суммы их не устроили. В мае разозленные жильцы решили не дожидаться разрешения и самостоятельно забрать все имущество. После нескольких штурмов вокруг здания возвели забор, а окна первого этажа заколотили досками.