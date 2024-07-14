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Бастрыкин потребовал доклад о деле разрушенного дома на Нариманова в Ростове

Бастрыкин потребовал доклад о деле разрушенного дома на Нариманова в Ростове

14 июля 2024, 12:34
Фото: rostovgazeta.ru
Бастрыкин потребовал доклад о деле разрушенного дома на Нариманова в Ростове
Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов разрушенной многоэтажки на Нариманова, 72/3 в Ростове, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что пятиэтажка на Нариманова, 72/3 обрушилась в конце января 2024 года. Жильцам пришлось в срочном порядке покидать свои квартиры, бросив все личные вещи, документы и даже домашних животных. Власти города выплатили жильцам от 10 до 100 тысяч рублей, однако такие суммы их не устроили. В мае разозленные жильцы решили не дожидаться разрешения и самостоятельно забрать все имущество. После нескольких штурмов вокруг здания возвели забор, а окна первого этажа заколотили досками.

Жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор
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СУ СК расследует данное дело с конца января текущего года. 14 июля председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад у главы областного УСКР Аслану Хуаде о ходе расследования и его результатах.

Ранее стало известно, что скандальное общежитие начнут сносить 15 июля в донской столице. На полные демонтаж выделено три дня.

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