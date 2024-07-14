Бастрыкин потребовал доклад о деле разрушенного дома на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Напомним, что пятиэтажка на Нариманова, 72/3 обрушилась в конце января 2024 года. Жильцам пришлось в срочном порядке покидать свои квартиры, бросив все личные вещи, документы и даже домашних животных. Власти города выплатили жильцам от 10 до 100 тысяч рублей, однако такие суммы их не устроили. В мае разозленные жильцы решили не дожидаться разрешения и самостоятельно забрать все имущество. После нескольких штурмов вокруг здания возвели забор, а окна первого этажа заколотили досками.
СУ СК расследует данное дело с конца января текущего года. 14 июля председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад у главы областного УСКР Аслану Хуаде о ходе расследования и его результатах.
Ранее стало известно, что скандальное общежитие начнут сносить 15 июля в донской столице. На полные демонтаж выделено три дня.