Дональд Трамп чудом остался жив, снайпер погиб: что известно о покушении

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В США перед предстоящим съездом Республиканской партии произошла попытка убийства возможного кандидата от данной партии на президентских выборах — Дональда Трампа. Бывший президент США был ранен и едва не погиб после выстрела снайпера.
Известно, что во время выступления Трампа в 18.13 (или 01.13 мск) на митинге в Пенсильвании раздалась стрельба. На мероприятии тысячи людей ожидали заявления Трампа о выдвижении своей кандидатуры на пост вице-президента перед Национальным съездом Республиканской партии.
Как пишут СМИ со ссылкой на очевидцев, снайпер выстрелил в Трампа, но пуля задела только правое ухо. Видеозапись показывает, как политик быстро реагирует на выстрел, хватается за ухо и потом опускается на землю, поднимая кулак. Сотрудники безопасности оперативно пришли на помощь, эвакуировали Трампа с места и перевезли в безопасное место. Fox News сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что стрелок и двое других участников митинга погибли.
Сразу после инцидента Трампа отвезли в медицинское учреждение для обследования. По словам высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, на данный момент он находится в безопасности. Усилены меры безопасности в Нью-Йорке, включая здание Trump Tower, Foley Square и другие объекты.
Стрелок, находившийся на крыше здания, целился в Трампа. Он был застрелен сотрудниками Секретной службы. Предварительные данные указывают на то, что это был белый мужчина и он действовал один. Также появилась информация о его причастности к движению «Антифа».
Различные американские СМИ сообщают о реакции политиков на инцидент и поддержке Трампа. Президент Джо Байден также выразил облегчение от того, что Трамп в безопасности, и призвал к единству и осуждению насилия. Национальный съезд Республиканской партии, где Трамп будет официально назван кандидатом, должен начаться в следующем месяце.