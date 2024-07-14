Дональд Трамп чудом остался жив, снайпер погиб: что известно о покушении

Как пишут СМИ со ссылкой на очевидцев, снайпер выстрелил в Трампа, но пуля задела только правое ухо. Видеозапись показывает, как политик быстро реагирует на выстрел, хватается за ухо и потом опускается на землю, поднимая кулак. Сотрудники безопасности оперативно пришли на помощь, эвакуировали Трампа с места и перевезли в безопасное место. Fox News сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что стрелок и двое других участников митинга погибли.