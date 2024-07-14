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Published Сегодня, 14:56

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Updated Сегодня, 14:58

Грузовым автомобилям запретили въезд в Ростов по Малиновского с Таганрогской

Грузовым автомобилям запретили въезд в Ростов по Малиновского с Таганрогской

14 июля 2024, 14:56
Фото: 1MI
Грузовым автомобилям запретили въезд в Ростов по Малиновского с Таганрогской
В Ростове-на-Дону начал действовать запрет на въезд в город по улице Малиновского с Таганрогской. Ограничение распространяется только на грузовики. Информация размещена на сайте администрации.

Департамент автомобильных дорог предупредил об изменениях во времени действия запрета движения грузовиков по улице Малиновского с улицы Таганрогской. Так, с 13 июля грузовые автомобили не могут въезжать в город по данному маршруту с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 мск.

Ограничения введены в связи с реализацией проекта по созданию грузового каркаса.

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Водителям рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее в рамках этого же проекта запретили въезд в город грузовиков весом свыше 3,5 тонн. 1 июня было перекрыто сразу несколько маршрутов.

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