Грузовым автомобилям запретили въезд в Ростов по Малиновского с Таганрогской

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Департамент автомобильных дорог предупредил об изменениях во времени действия запрета движения грузовиков по улице Малиновского с улицы Таганрогской. Так, с 13 июля грузовые автомобили не могут въезжать в город по данному маршруту с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 мск.
Ограничения введены в связи с реализацией проекта по созданию грузового каркаса.
Водителям рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.
Ранее в рамках этого же проекта запретили въезд в город грузовиков весом свыше 3,5 тонн. 1 июня было перекрыто сразу несколько маршрутов.