Грузовым автомобилям запретили въезд в Ростов по Малиновского с Таганрогской

Департамент автомобильных дорог предупредил об изменениях во времени действия запрета движения грузовиков по улице Малиновского с улицы Таганрогской. Так, с 13 июля грузовые автомобили не могут въезжать в город по данному маршруту с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 мск.