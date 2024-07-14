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Posted 14 июля, 16:36

Published 14 июля, 16:36

Modified 14 июля, 16:38

Updated 14 июля, 16:38

Новости Ростовской области с 8 по 14 июля

Итоги недели: в Ростовской области страдали от атак дронов и веерных отключений света

14 июля 2024, 16:36
Фото: rostovgazeta.ru
Новости Ростовской области с 8 по 14 июля
Ростовскую область дважды атаковали беспилотники, было ликвидировано 23 аппарата, тем временем глава регионального УФСИН и его первый заместитель подали в отставку после служебной проверки в СИЗО-1, а в донском регионе вводили веерные отключения света из-за жары. Итоги недели RostovGazeta.

Атака БПЛА

На этой неделе киевский режим дважды предпринимал попытку атаки Ростовской области. 9 июля на донской регион обрушился сразу 21 летательный аппарат. Система ПВО успешно ликвидировала БПЛА, однако в результате атаки загорелась сухая трава и два трансформатора.

Следующая ночная атака дронов произошла 13 июля. Беспилотные летательные аппараты были замечены в ночь субботы. Атака привела к возгоранию нефтебазы в Цимлянском районе. Пожару был присвоен третий ранг сложности, потушить его удалось спустя несколько часов. Всего было задействовано 50 спасателей и 14 единиц техники.

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Отставка главы и зама донского УФСИН

Глава УФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после служебной проверки. Деятельность СИЗО-1 начали проверять после захвата заложников в донской столице 16 июня.

По завершении проверочных мероприятий работу также потеряли еще четыре сотрудника следственного изолятора, 16 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности. Все материалы уже переданы в Следком и Генпрокуратуру.

На данный момент на сайте ведомства руководителем регионального УФСИН числится Дмитрий Безруких.

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Веерные отключения света

В Ростовской области из-за сильной жары вводили график временного отключения электроэнергии. Данные меры были приняты для предотвращения перенапряжения сетей и серьезных аварий.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщал, что ограничения прежде всего будут применяться к промышленным предприятиям, которые потребляют наибольшие объемы энергии. Однако этих мер оказалось недостаточно, и веерные отключения света также затронули обычных граждан.

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