Итоги недели: в Ростовской области страдали от атак дронов и веерных отключений света

Следующая ночная атака дронов произошла 13 июля. Беспилотные летательные аппараты были замечены в ночь субботы. Атака привела к возгоранию нефтебазы в Цимлянском районе. Пожару был присвоен третий ранг сложности, потушить его удалось спустя несколько часов. Всего было задействовано 50 спасателей и 14 единиц техники.