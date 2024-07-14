На подъезде к Батайску образовались многокилометровая пробка

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Вечером 14 июля на юге Ростовской области образовались две длинные пробки. При движении по проезжей части от Батайска в сторону села Самарское машины растянулись на 6,5 километра. В этом же районе, но в сторону Ростова длина дорожного затора составляет уже 4,7 километра. Согласно карте, движение парализовано из-за ДТП.
Водителям рекомендуется простроить объездной маршрут.
Ранее авария с участием бетономешалки парализовала движение на въезде в Ростов-на-Дону.
До этого стало известно, что в южном направлении М-4 «Дон» все чаще фиксируют ДТП с летальным исходом. Смертность выросла на 18%.