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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

На подъезде к Батайску образовалась 11-километровая пробка

На подъезде к Батайску образовались многокилометровая пробка

14 июля 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
На подъезде к Батайску образовалась 11-километровая пробка
В Ростовской области на трассе Е591 образовались две большие пробки. Общая протяженность автомобильного затора составляет 11 километров, информируют «Яндекс Карты».

Вечером 14 июля на юге Ростовской области образовались две длинные пробки. При движении по проезжей части от Батайска в сторону села Самарское машины растянулись на 6,5 километра. В этом же районе, но в сторону Ростова длина дорожного затора составляет уже 4,7 километра. Согласно карте, движение парализовано из-за ДТП.

Водителям рекомендуется простроить объездной маршрут.

На южном подъезде к Батайску образовалась 11-километровая пробка
Видео: Изображение Midjourney

Ранее авария с участием бетономешалки парализовала движение на въезде в Ростов-на-Дону.

До этого стало известно, что в южном направлении М-4 «Дон» все чаще фиксируют ДТП с летальным исходом. Смертность выросла на 18%.

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