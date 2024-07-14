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«Не спать!»: в Ростове перекроют дороги из-за ночного забега

«Не спать!»: в Ростове перекроют дороги из-за ночного забега

14 июля 2024, 06:57
Фото: 1MI
«Не спать!»: в Ростове перекроют дороги из-за ночного забега
В августе в Ростове пройдет легкоатлетический ночной забег «Не спать!», предупредили в Департаменте автомобильных дорог города.

Напомним, 14 июля в Ростове ограничат движение автотранспорта из-за велопарада. Поэтапные ограничения будут введены в донской столице с 9:00 до 12:00.

Ночной забег состоится 10 августа. Он пройдет с 20:00 до 23:00 вечера в районе Гребного канала.

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В департаменте предупредили ростовчан, что в это время будет введено поэтапное ограничение движения автомобилей по маршруту: Гребной канал «Дон» — улица Б.Слюсаря в сторону улицы Левобережной — разворот напротив стадиона «Ростов Арена» — улица Б. Слюсаря в сторону Восточного шоссе — разворот в районе строения № 1Г по улице Пойменная — улица Б.Слюсаря — Гребной канал «Дон».

Подробная схема ограничения движения есть на сайте администрации Ростова-на-Дону.

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