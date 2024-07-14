«Не спать!»: в Ростове перекроют дороги из-за ночного забега

В департаменте предупредили ростовчан, что в это время будет введено поэтапное ограничение движения автомобилей по маршруту: Гребной канал «Дон» — улица Б.Слюсаря в сторону улицы Левобережной — разворот напротив стадиона «Ростов Арена» — улица Б. Слюсаря в сторону Восточного шоссе — разворот в районе строения № 1Г по улице Пойменная — улица Б.Слюсаря — Гребной канал «Дон».