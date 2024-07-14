Пешеходам ограничат движение по Большой Садовой в Ростове на четыре месяца

Департамент автомобильных дорог рассказал, что в Кировском районе Ростова-на-Дону временно перекроют часть улицы Большая Садовая. Ограничения будут действовать в связи с ремонтом фасада дома №97. Работы начнутся 15 июля и продлятся до 15 ноября.