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Posted Сегодня, 19:09

Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

Пешеходам ограничат движение по Большой Садовой в Ростове на четыре месяца

Пешеходам ограничат движение по Большой Садовой в Ростове на четыре месяца

14 июля 2024, 19:09
Фото: Яндекс Карты
Пешеходам ограничат движение по Большой Садовой в Ростове на четыре месяца
В Ростове-на-Дону перекроют часть Большой Садовой улицы в связи с ремонтными работами. Информация размещена на сайте горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог рассказал, что в Кировском районе Ростова-на-Дону временно перекроют часть улицы Большая Садовая. Ограничения будут действовать в связи с ремонтом фасада дома №97. Работы начнутся 15 июля и продлятся до 15 ноября.

Отметим, что по данному адресу находится дом русского физиолога Павлова, который жил здесь в 1881 и 1887 годах.

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Ранее появилась информация о том, что в донской столице стартовал масштабный ремонт центральной улицы — Большой Садовой. В рамках проекта обновят два участка дороги, износ которых превышает 50%.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону заменят тротуарную плитку на Театральной площади.

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