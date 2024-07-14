Пешеходам ограничат движение по Большой Садовой в Ростове на четыре месяца

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Департамент автомобильных дорог рассказал, что в Кировском районе Ростова-на-Дону временно перекроют часть улицы Большая Садовая. Ограничения будут действовать в связи с ремонтом фасада дома №97. Работы начнутся 15 июля и продлятся до 15 ноября.
Отметим, что по данному адресу находится дом русского физиолога Павлова, который жил здесь в 1881 и 1887 годах.
Ранее появилась информация о том, что в донской столице стартовал масштабный ремонт центральной улицы — Большой Садовой. В рамках проекта обновят два участка дороги, износ которых превышает 50%.
До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону заменят тротуарную плитку на Театральной площади.