Ростов-на-Дону не получит официальный статус «Столицы Юга России»

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Местный активист Дмитрий Зенюк направил властям предложение закрепить за Ростовом-на-Дону статус южной столицы. По его мнению, это должно было способствовать развитию экономики и туризма. Однако власти не поддержали данную инициативу.
В отказном письме сказано, что товарный знак «Южная столица» уже зарегистрирован и используется в печатных, а также рекламных целях. В связи с этим продвижение Ростова-на-Дону под этим брендом невозможно.
Такой ответ огорчил Зенюка. Он надеется, что после истечения срока регистрации знака, можно будет попытать удачу еще раз. Как вариант, активист предложил отдать бренд какому-нибудь производителю сувенирной продукции Ростова-на-Дону.
Напомним, что ранее Дмитрий выразил мысль о том, что Ростову подходит звание столицы, так как здесь находятся правительственные учреждения — штаб ЮВО и Южный окружной военный суд.
До этого Ростовская область оказалась в конце рейтинга по динамике роста зарплат. Жителям придется потратить более 12 лет, чтобы начать зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц.