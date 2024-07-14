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Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Ростов-на-Дону не получит официальный статус южной столицы России

Ростов-на-Дону не получит официальный статус «Столицы Юга России»

14 июля 2024, 18:23
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону не получит официальный статус южной столицы России
Власти Ростова-на-Дону отказались присваивать городу официальный статус «Столица юга России», сообщает «Дон24» с отсылкой на активиста Дмитрия Зенюка.

Местный активист Дмитрий Зенюк направил властям предложение закрепить за Ростовом-на-Дону статус южной столицы. По его мнению, это должно было способствовать развитию экономики и туризма. Однако власти не поддержали данную инициативу.

В отказном письме сказано, что товарный знак «Южная столица» уже зарегистрирован и используется в печатных, а также рекламных целях. В связи с этим продвижение Ростова-на-Дону под этим брендом невозможно.

Такой ответ огорчил Зенюка. Он надеется, что после истечения срока регистрации знака, можно будет попытать удачу еще раз. Как вариант, активист предложил отдать бренд какому-нибудь производителю сувенирной продукции Ростова-на-Дону.

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Напомним, что ранее Дмитрий выразил мысль о том, что Ростову подходит звание столицы, так как здесь находятся правительственные учреждения — штаб ЮВО и Южный окружной военный суд.

До этого Ростовская область оказалась в конце рейтинга по динамике роста зарплат. Жителям придется потратить более 12 лет, чтобы начать зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц.

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