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Posted 14 июля, 11:28

Published 14 июля, 11:28

Modified 14 июля, 11:28

Updated 14 июля, 11:28

Рыбак из Ростовской области поймал огромного амура

Рыбак из Ростовской области поймал амура больше 15 килограммов

14 июля 2024, 11:28
Фото: ВКонтакте Виталий Шульга
Рыбак из Ростовской области поймал огромного амура
В Ростовской области опытному рыбаку удалось поймать амура весом более 15 килограммов. Подробнее о своем улове Виталий Шульга рассказал в соцсетях.

13 июля в районе хутора Калинин в Ростовской области рыбку удалось выловить огромного амура. Вес рыбы превышал 15 килограммов. Дончанин рассказал, что лучше всего амур клевал на смесь силиконовой и натуральной кукурузы, а также на сочетание насадки поп-ап и кукурузы.

«Вот такую рыбулю подарил Дон-батюшка, а рыбуля подарила адреналинчик. Сейчас поплывет обратно», — рассказал мужчина.

Мужчина столкнулся с рядом проблем: скачки уровня воды, проплывающая трава в толще воды и один сорвавшийся гигант. Однако Виталий остался доволен своим уловом, позже он отпустил амура обратно.

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Рыбак отметил, что пойманный амур находился на глубине около 3,5 метров.

Ранее другому рыболову удалось найти место в Ростовской области, где в большом количеству клюет щука.

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