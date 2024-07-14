Рыбак из Ростовской области поймал амура больше 15 килограммов

13 июля в районе хутора Калинин в Ростовской области рыбку удалось выловить огромного амура. Вес рыбы превышал 15 килограммов. Дончанин рассказал, что лучше всего амур клевал на смесь силиконовой и натуральной кукурузы, а также на сочетание насадки поп-ап и кукурузы.