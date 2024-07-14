Рыбак из Ростовской области поймал амура больше 15 килограммов

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
13 июля в районе хутора Калинин в Ростовской области рыбку удалось выловить огромного амура. Вес рыбы превышал 15 килограммов. Дончанин рассказал, что лучше всего амур клевал на смесь силиконовой и натуральной кукурузы, а также на сочетание насадки поп-ап и кукурузы.
«Вот такую рыбулю подарил Дон-батюшка, а рыбуля подарила адреналинчик. Сейчас поплывет обратно», — рассказал мужчина.
Мужчина столкнулся с рядом проблем: скачки уровня воды, проплывающая трава в толще воды и один сорвавшийся гигант. Однако Виталий остался доволен своим уловом, позже он отпустил амура обратно.
Рыбак отметил, что пойманный амур находился на глубине около 3,5 метров.
Ранее другому рыболову удалось найти место в Ростовской области, где в большом количеству клюет щука.