Сибирский шаман предложил жителям Ростова «снять порчу на бедность»

Кроме того, сибирский шаман обещает обратившимся «снять порчу на бедность». Также он готов изготовить и освятить шаманский бубен и другую подобную атрибутику. Возможно шаманский бубен будет не лишним для ростовчан, которые уже не одну неделю изнывают от аномальной жары.