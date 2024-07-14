Сибирский шаман предложил жителям Ростова «снять порчу на бедность»

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Сибирский шаман готов круглосуточно оказывать свои услуги ростовчанам. В объявлении указано, что сибирский шаман имеет опыт работы более 10 лет.
Мужчина утверждает, что мир шаманизма касается всех аспектов жизни. Например, можно очистить автомобили, квартиры, дома, офисы и любую недвижимость. Отчего правда в объявлении не указано.
Кроме того, сибирский шаман обещает обратившимся «снять порчу на бедность». Также он готов изготовить и освятить шаманский бубен и другую подобную атрибутику. Возможно шаманский бубен будет не лишним для ростовчан, которые уже не одну неделю изнывают от аномальной жары.
Ранее стало известно, что Юг России попал в зону климатической аномалии. Жителей ожидает очередная волна небывалой жары.