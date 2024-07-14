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Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Изнывающие от жары ростовчане могут обратится к сибирскому шаману

Сибирский шаман предложил жителям Ростова «снять порчу на бедность»

14 июля 2024, 06:20
Фото: 1MI
Изнывающие от жары ростовчане могут обратится к сибирскому шаману
Объявление о помощи и обучении от сибирского шамана в Ростове появилось на сайте Авито.

Сибирский шаман готов круглосуточно оказывать свои услуги ростовчанам. В объявлении указано, что сибирский шаман имеет опыт работы более 10 лет.

Мужчина утверждает, что мир шаманизма касается всех аспектов жизни. Например, можно очистить автомобили, квартиры, дома, офисы и любую недвижимость. Отчего правда в объявлении не указано.

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Кроме того, сибирский шаман обещает обратившимся «снять порчу на бедность». Также он готов изготовить и освятить шаманский бубен и другую подобную атрибутику. Возможно шаманский бубен будет не лишним для ростовчан, которые уже не одну неделю изнывают от аномальной жары.

Ранее стало известно, что Юг России попал в зону климатической аномалии. Жителей ожидает очередная волна небывалой жары.

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