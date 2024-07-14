Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской области

За свининой лучше ехать в донскую столицу. Здесь один килограмм мяса обойдется в среднем в 347,58 рубля. В Сальске кусок свинины в среднем продается за 357,60 рубля. В Миллерово мясо можно приобрести за 364 рубля без трех копеек. В Волгодонске и Таганроге ее можно купить за 370,02 и 379,30 рубля соответственно. Менее выгодные цены отмечены в Шахтах — 380,97 рубля.