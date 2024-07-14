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Published Сегодня, 19:13

Modified Сегодня, 19:15

Updated Сегодня, 19:15

Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской области

Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской области

14 июля 2024, 19:13
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской области

Ростовстат назвал цены на мясо в Ростовской области

В Ростовской области средняя стоимость говядины составляет 556,42 рубля, курицы — 200,51 рубля, а свинины — 362,03 рубля за килограмм, сообщает Ростовстат.

По данным на 8 июля 2024 года, самая дешевая говядина продается в Шахтах — 525,68 рубля. За килограмм мяса в Сальске придется отдать в среднем 539,51 рубля, а в Миллерово 544,87 рубля. Еще выше цена на говядину в Волгодонске — 546 рублей 73 копейки. В Ростове она обойдется в 553,51 рубля. Самый высокий ценник на мясо зафиксирован в Таганроге — 591,64 рубля за килограмм.

За свининой лучше ехать в донскую столицу. Здесь один килограмм мяса обойдется в среднем в 347,58 рубля. В Сальске кусок свинины в среднем продается за 357,60 рубля. В Миллерово мясо можно приобрести за 364 рубля без трех копеек. В Волгодонске и Таганроге ее можно купить за 370,02 и 379,30 рубля соответственно. Менее выгодные цены отмечены в Шахтах — 380,97 рубля.

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При этом курицу выгоднее брать в Миллерово -183,36 рубля. В Волгодонске килограмм птицы в среднем стоит 185,99 рубля. В Шахтах ее отдают за 192,25 рубля. В Сальске и Ростове-на-Дону курица в обойдется примерно в 201,05 и 203,03 рубля соответственно. В Таганроге птицу можно купить за 210 рублей без 17 копеек.

Ранее сообщалось, что на Дону значительно увеличились цены на картошку. Фермеры вынуждены поднять стоимость из-за подорожания удобрений.

До этого стало известно, почему в донском регионе не падает цена на томаты. Всему виной вредители, которые уничтожили посевы помидоров.

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