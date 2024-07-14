Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской области

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
По данным на 8 июля 2024 года, самая дешевая говядина продается в Шахтах — 525,68 рубля. За килограмм мяса в Сальске придется отдать в среднем 539,51 рубля, а в Миллерово 544,87 рубля. Еще выше цена на говядину в Волгодонске — 546 рублей 73 копейки. В Ростове она обойдется в 553,51 рубля. Самый высокий ценник на мясо зафиксирован в Таганроге — 591,64 рубля за килограмм.
За свининой лучше ехать в донскую столицу. Здесь один килограмм мяса обойдется в среднем в 347,58 рубля. В Сальске кусок свинины в среднем продается за 357,60 рубля. В Миллерово мясо можно приобрести за 364 рубля без трех копеек. В Волгодонске и Таганроге ее можно купить за 370,02 и 379,30 рубля соответственно. Менее выгодные цены отмечены в Шахтах — 380,97 рубля.
При этом курицу выгоднее брать в Миллерово -183,36 рубля. В Волгодонске килограмм птицы в среднем стоит 185,99 рубля. В Шахтах ее отдают за 192,25 рубля. В Сальске и Ростове-на-Дону курица в обойдется примерно в 201,05 и 203,03 рубля соответственно. В Таганроге птицу можно купить за 210 рублей без 17 копеек.
Ранее сообщалось, что на Дону значительно увеличились цены на картошку. Фермеры вынуждены поднять стоимость из-за подорожания удобрений.
До этого стало известно, почему в донском регионе не падает цена на томаты. Всему виной вредители, которые уничтожили посевы помидоров.