rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Появилось видео со звуками сирены, напугавшей ростовчан ночью 14 июля

Тревожная сирена разбудила жителей Ростова ночью 14 июля

14 июля 2024, 07:05
Фото: rostovgazeta.ru
Появилось видео со звуками сирены, напугавшей ростовчан ночью 14 июля
Несколько раз в Ростове в ночь на воскресенье, 14 июля, звучала сирена, пишут очевидцы в соцсетях.

Очевидцы поделились в соцсетях видео, на котором отчетливо слышны звуки трнвожной сирены. По их словам, звуки сирены повторялись волнами. Они раздавались ночью в районе Военвед.

В Ростове-на-Дону на Военведе сработала тревожная сирена
Узнать подробнее
Появилось видео со звуками сирены, напугавшей ростовчан ночью 14 июля
Видео: rostovgazeta.ru

Пока нет информации о том, с чем были связаны сигналы тревоги. Некоторые местные жители предполагают, что поводом могла стать очередная атака БПЛА.

Напомним, накануне с применением беспилотников была атакована нефтебаза в Цимлянском районе Ростовской области. Там находились хранилища с топливом. От упавших обломков БПЛА топливо загорелась. Начавшемуся пожару был присвоен третий ранг сложности.

Читайте также:
На видео попала горящая после атаки беспилотников нефтебаза в Ростовской областиБеспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области в ночь на 13 июляПоявились кадры упавшего в поле с пшеницей дрона-акулы в Ростовской области
#Общество#Видео#БПЛА#Сирена#Работа сирен#Сирены в Ростове#Сирены#Экстренные сирены в Ростовской области#Атаки БПЛА в Ростовской области#Атака БПЛА#Украинские БПЛА#Тревожные сирены
Подпишитесь
Голубев назвал подробности ночной атаки на нефтебазу в Ростовской области
Вчера, 04:34
На видео попала горящая после атаки беспилотников нефтебаза в Ростовской области
Вчера, 04:29
Дочь бывшего мэра Ростова повторно могут признать банкротом
Вчера, 04:25
Стало известно, кого в Ростове-на-Дону работодатели готовы «оторвать с руками»
12 июля, 14:53
Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за страшного пожара возле железной дороги
12 июля, 14:32
Многие профессии уйдут: как изменится рынок труда в Ростове с развитием нейросетей
12 июля, 10:54