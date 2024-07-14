Тревожная сирена разбудила жителей Ростова ночью 14 июля

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Очевидцы поделились в соцсетях видео, на котором отчетливо слышны звуки трнвожной сирены. По их словам, звуки сирены повторялись волнами. Они раздавались ночью в районе Военвед.
Пока нет информации о том, с чем были связаны сигналы тревоги. Некоторые местные жители предполагают, что поводом могла стать очередная атака БПЛА.
Напомним, накануне с применением беспилотников была атакована нефтебаза в Цимлянском районе Ростовской области. Там находились хранилища с топливом. От упавших обломков БПЛА топливо загорелась. Начавшемуся пожару был присвоен третий ранг сложности.